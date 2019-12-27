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СБУ попросят проверить конференцию приуроченную в 140-летию Сталина

Комментариев: 1
Нардеп от партии "Европейская солидарность" обратился в СБУ с просьбой проверить мероприятия коммунистов приуроченные ко 140 –летию Сталина.
Бывший глава Института Национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович
Бывший глава Института Национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Бывший глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович и нардеп от партии “Европейская Солидарность“ обратился в СБУ из-за проведения в Киеве конференции приуроченной к 140-летию советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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“Мы не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания «сталинистов», как предусмотрено законодательством“, – написал Вятович.

В обращении к главе СБУ, нардеп спрашивает, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении КПУ мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, инициировали ли за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются сотрудниками СБУ для прекращения деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.

Напомним, ранее запрещенная Компартия отпраздновала день рождения Сталина в Киеве

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Теги: КПУ, Киев, Сталин
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    27.12.2019, 17:37
Оценка:  +1
Л_о_л_а
стукач галицайский
ПАТРИОТ    27.12.2019, 17:41
Оценка:  0
ПАТРИОТ
В данном случае не стукач, а, просто, больной на голову.
Кого сейчас пугает Сталин? Людей, разделяющих коммунистические идеалы осталось в обществе 0,5 процента, не больше! Все остальные живут исключительно ради получения своей выгоды.
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