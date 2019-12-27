СБУ попросят проверить конференцию приуроченную в 140-летию Сталина
Бывший глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович и нардеп от партии “Европейская Солидарность“ обратился в СБУ из-за проведения в Киеве конференции приуроченной к 140-летию советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“Мы не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания «сталинистов», как предусмотрено законодательством“, – написал Вятович.
В обращении к главе СБУ, нардеп спрашивает, знали ли в ведомстве о подготовке и проведении КПУ мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, инициировали ли за это привлечение к ответственности, а также какие меры сейчас принимаются сотрудниками СБУ для прекращения деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима.
Напомним, ранее запрещенная Компартия отпраздновала день рождения Сталина в Киеве
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