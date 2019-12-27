Украина превратилась в игрока на международной арене – Климкин

Бывший глава МИД уверен, что многие не ожидали от Украины подобной самостоятельности.

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За последние 5 лет Украина из объекта чужой международной политики превратилась в самостоятельного игрока. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ.

Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры, - отмечает дипломат.

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В качестве примера он приводит нормандские переговоры и санкции США против “Северного потока“.

[Игры] не только касательно Нормандии. Посмотрите. И “Северный поток“, и еще много вещей, в которые мы играли очень последовательно. Где-то мы играли более успешно, где-то - менее успешно. Но - это я абсолютно серьезно говорю - многие не рассчитывал, что мы начнем играть какую-то свою игру, - убежден Климкин.

Напомним, США ввели санкции против Nord Stream-2. Трубоукладчик Северного потока-2 - компания Allseas - уже приостановил строительство газопровода.

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