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Украина превратилась в игрока на международной арене – Климкин

Комментариев: 5
Бывший глава МИД уверен, что многие не ожидали от Украины подобной самостоятельности.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Павел Климкин / Фейсбук

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За последние 5 лет Украина из объекта чужой международной политики превратилась в самостоятельного игрока. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Цензор.НЕТ.

Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры, - отмечает дипломат.

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В качестве примера он приводит нормандские переговоры и санкции США против “Северного потока“.

[Игры] не только касательно Нормандии. Посмотрите. И “Северный поток“, и еще много вещей, в которые мы играли очень последовательно. Где-то мы играли более успешно, где-то - менее успешно. Но - это я абсолютно серьезно говорю - многие не рассчитывал, что мы начнем играть какую-то свою игру, - убежден Климкин.

Напомним, США ввели санкции против Nord Stream-2. Трубоукладчик Северного потока-2 - компания Allseas - уже приостановил строительство газопровода.

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Теги: Климкин, МИД, Северный поток-2, нормандская четверка
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Комментариев (5)
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FPN    27.12.2019, 19:01
Оценка:  -1
FPN
В МУЛЬТИКЕ МАУГЛИ У ТИГРА ШЕРХАН БЫЛ ШАКАЛ, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ПОДГАВКИВАЛ.
xapi3mat    27.12.2019, 18:52
Оценка:  +1
xapi3mat
Да чувак из аргентины написал - день не проходит без новостей про Украину!
Ira0956    27.12.2019, 18:26
Оценка:  -1
Ira0956
Не в игрока, а в мяч, который пинают все, кому не лень.
xapi3mat    27.12.2019, 18:52
Оценка:  +1
xapi3mat
труба утонула? не плачь - это тока начало!
VSHIVANKA    27.12.2019, 18:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ НА ПОРОГЕ РОССИИ , АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....
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