Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой авиалайнера в Казахстане

Президент Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Казахстане.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и семьям погибших в результате катастрофы авиалайнера в Казахстане 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава Украины направил письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

“С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым“, - написал Зеленский.

Напомним, Глава МИД Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

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