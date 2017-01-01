Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой авиалайнера в Казахстане
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и семьям погибших в результате катастрофы авиалайнера в Казахстане 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Глава Украины направил письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
“С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым“, - написал Зеленский.
Напомним, Глава МИД Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
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