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Коломойский провел тайную встречу с главой ОП Богданом – СМИ

Комментариев: 2
Богдан, заявлявший о якобы плохих отношениях с олигархом, тайно встретился с ним в киевском ресторане.
Игорь Коломойский и Андрей Богдан
Игорь Коломойский и Андрей Богдан
фотоколлаж

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ранее заявлявший, что у него по ряду вопросов существуют разногласия с Игорем Коломойским, провел в Киеве тайную встречу с олигархом и его бизнес-партнерами. Об этом узнали журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях“.

Встреча состоялась вечером в среду, 25 декабря. В этот день автомобиль Tesla Богдана заметили у отеля Premier Palace. Позже туда же подъехал Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии “Квартал 95“ Тимур Миндич.

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Сообщается, что встреча проходила в приватной комнате ресторана. Журналистам удалось зафиксировать, как из помещения вышли представитель неформальной группы “Приват“ Михаил Киперман, бывший народный депутат Украины Евгений Геллер, Тимур Миндич и сам Игорь Коломойский.

При этом, по информации журналистов, Андрей Богдан мог скрытно покинуть комнату, где проходила встреча — через черный выход.

Руководитель ОП всячески пытался дистанцироваться от фигуры Коломойского, по крайней мере публично: убеждал журналистов, что нет тем для коммуникации с олигархами, и отмечал, что они с Коломойским имеют „разные взгляды на различные события“. Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского, — говорится в расследовании.

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Также журналисты выяснили, что перед этой встречей Андрей Богдан провел беседу с председателем правления НАК “Нафтогаз“ Андреем Коболевым, с которым они общались около часа в ресторане на Печерске.

Напомним, “слуга народа“ Дубинский обещает блокировать законопроект, запрещающий возвращать “ПриватБанк“ Коломойскому. По мнению нардепа, законопроект противоречит логике и конституции.

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Теги: Коломойский, Богдан, Офис президента
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Комментариев (2)
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Крым-Украина    27.12.2019, 19:07
Оценка:  +1
Крым-Украина
Читайте у кінці статті Напомним, “слуга народа“ Дубинский обещает блокировать законопроект, запрещающий возвращать “ПриватБанк“ Коломойскому. По мнению нардепа, законопроект противоречит логике и конституции".Це противорічить Бандитській Жи.дівській логіці. Дубинський-зрадник Народу України
Крым-Украина    27.12.2019, 19:01
Оценка:  +3
Крым-Украина
Скільки Народ України іще буде терпіти цю Жи.дівську Мафію. Їх уже пора вішати .
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