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На Херсонщине задержали "вора в законе" из РФ

Комментариев: 1
Преступник был в розыске Интерпола.
В Херсонской области полиция задержала "вора в законе"
В Херсонской области полиция задержала "вора в законе"
hr.npu.gov.ua

26 декабря, в Новой Каховке правоохранители задержали 54-летнего гражданина, который пребывал в международном розыске. Задержанный является “вором в законе“ по кличке “Рубен Ивановский“. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Херсонской области. 

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Правоохранители задержали преступника в одном из развлекательных заведений города.

Ранее судимый мужчина получил статус “вора в законе“ в 1997 году в Москве. В настоящее время ему запрещен въезд в Украину до января 2022 года. 

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Миграционная служба направила в суд ходатайство о размещении мужчины в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующей выдаче стране-инициатору розыска.

 

 

Напомним, полиция выдворила в Испанию“вора в законе“ по кличке “Батыр Бухарский“.

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Теги: вор в законе, Рубен Ивановский, задержание, Новая Каховка
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Комментариев (1)
Woodbrother    27.12.2019, 18:37
Оценка:  +2
Woodbrother
Обменять его на взятых кремлем в заложники крымских татар.
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