На Херсонщине задержали "вора в законе" из РФ

Преступник был в розыске Интерпола.

26 декабря, в Новой Каховке правоохранители задержали 54-летнего гражданина, который пребывал в международном розыске. Задержанный является “вором в законе“ по кличке “Рубен Ивановский“. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Херсонской области.

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Правоохранители задержали преступника в одном из развлекательных заведений города.



Ранее судимый мужчина получил статус “вора в законе“ в 1997 году в Москве. В настоящее время ему запрещен въезд в Украину до января 2022 года.

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Миграционная служба направила в суд ходатайство о размещении мужчины в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующей выдаче стране-инициатору розыска.

Напомним, полиция выдворила в Испанию“вора в законе“ по кличке “Батыр Бухарский“.

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