Интернет - издание theБабель с нового года закрывается

Интернет-ресурс theБабель с нового года прекращает работу.

Интернет-ресурс theБабель с 1 января 2020 года закрывает редакцию. Об этом сообщила шеф-редактор сайта Катерина Коберник у себя в Facebook.

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“С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос “почему?” — финансирование проекта прекратили. Почему - не знаю“, - написала Коберник.

Шеф-редактор также не знает, будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой. “Это решат оставшиеся акционеры“, - заявила Коберник и добавила, что ее среди акционеров не будет.

Мы еще выдадим уже готовые неполитические итоги года, возможно, большой текст об очень видном товарище во власти и сделаем заметку с честными ответами на вопросы, которые нам чаще всего задавали — будет забавно. Это все. Спасибо, что читали, - подытожила Катерина Коберник.

Скриншот facebook.com/k.kobernik

Напомним, ранее Вышел последний номер газеты Зеркало недели.

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