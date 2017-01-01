Руководство АМПУ растратило больше 20 миллионов долларов - СБУ

СБУ и НАБУ раскрыли незаконную схему должностных лиц в Администрации морских портов.

Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с детективами НАБУ разоблачили схему растраты средств руководством госпредприятия Администрации морских портов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Во время проведения дноуглубительных работ, чиновники растратили больше 20 миллионов долларов. Правоохранители установили, что должностные лица допустили злоупотребления во время закупок строительных услуг для объектов морской инфраструктуры. Речь идет о возможных противоправных преференциях, оказанных иностранной компании.



На данный момент обыски продолжаются в помещениях и филиалах АМПУ, а также по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.





Напомним, НАБУ и СБУ начали обыски в Администрации морских портов Украины.

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