Зеленский, Шевченко и Рабинович вошли в национальный рейтинг «Человек года – 2019», – СМИ

Владимир Зеленский выиграл выборы и из комика стал президентом Украины, Андрей Шевченко вывел сборную в чемпионат Европы, а Вадим Рабинович не позволил в «турборежиме» распродать украинскую землю. Эти и другие фигуры вошли в национальный рейтинг «Человек года – 2019», пишет OBOZREVATEL.

«Уходящий год был крайне насыщенным в политическом плане. Потому неудивительно, что подготовленный нами рейтинг «Человек года – 2019» в основном состоит именно из политиков. Причем мы применяли взвешенный подход к оценке политических фигур, потому в нашем рейтинге есть как представители власти (Владимир Зеленский), так и оппозиции (Вадим Рабинович). Каждому из участников рейтинга, независимо от его позиции, мы присвоили еще и победу в определенной категории», – сообщает издание.

На первом месте с категорией «победитель года» – президент Владимир Зеленский, который с разгромным счетом выиграл выборы. А чуть позже большинство украинцев отдали голоса за его партию «Слуга народа».

Андрей Шевченко с категорией «тренер года» расположился на второй позиции. Шевченко удалось вывести сборную Украины по футболу на чемпионат Европы.

На третьей строчке – Арсен Аваков, как «миротворец года». Главе МВД удалось дважды за год обеспечить мирное проведение честных выборов. Помимо того, он смог проконтролировать и гарантировать мирное проведение нескольких мощных акций протеста, таких как «против капитуляции» и «против продажи земли».

«Шутником года» ожидаемо стал пранкер Джокер. Это первый пранкер такого уровня в Украине. Среди его «жертв» – нардепы Богдан Яременко, Николай Тищенко и Роман Иванисов, а также замминистра Александра Клитина.

Виктор Медведчук получил номинацию «медиамагнат года», так как за год смог «обрасти» медиаресурсом. Каналы «112 Украина», ZIK, NewsONE формально принадлежат давнему другу и соратнику Медведчука Тарасу Козаку, но никто не сомневается в том, кто их истинный владелец.

Народный депутат Андрей Деркач стал «компроматчиком года», так как обнародовал сенсационный документ – обязательство Виктора Пинчука перед агентом КГБ о сотрудничестве, которое украинский олигарх подписал еще в 1987 году.

Бывший юрист Коломойского Андрей Богдан придумал, как реорганизовать работу администрации президента так, чтобы сделать ее более эффективной. В итоге он создал Офис президента, который и возглавил, получив номинацию «офисный работник года».

Как и всегда в Украине, не обошлось без Джорджа Сороса, «кукловода года». Одиозный американский миллиардер смог поставить своих представителей чуть ли не во все ключевые отрасли и ведомства в Украине.

Вадим Рабинович стал «защитником земли года». Пока остальные оппозиционеры рассуждали, что делать, или в панике кричали о «зраде», сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» блокировал трибуну Рады и деятельно участвовал в работе профильного комитета, не позволив нарушить закон при рассмотрении законопроекта о рынке земли и начать ее распродажу в «турборежиме».

Замыкает рейтинг Дональд Трамп, как «популяризатор года». «Украинский кейс» стал для президента США болезненным испытанием и даже подвел его вплотную к импичменту. Но вместе с тем скандал с Трампом сделал «знаменитой» и Украину.