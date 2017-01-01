И даже при этом оккупанты блокируют доступ наблюдателей к установленным камерам.

Только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО ОБСЕ / Facebook

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В районе линии разграничения на Донбассе установлены 23 камеры СММ ОБСЕ, из них только 4 - на оккупированных территориях. Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы по безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, пишет Укринформ.

По состоянию на сейчас, например, всего по линии соприкосновения стоит 23 камеры СММ ОБСЕ. Из них на территории, контролируемой Украиной - 16. Три стоит между позициями украинских Вооруженных сил и, соответственно, российской стороной. И только 4 стоят на неконтролируемых территориях, - заявил он.

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При этом, по словам Бондаря, в отчетах СММ ОБСЕ фигурируют почти исключительно отчеты с “украинских“ камер, очень редко появляются отчеты с камер, которые стоят на неконтролируемых территориях.

То есть, мы можем сделать вывод, что камеры стоят, но СММ ОБСЕ не имеет к ним доступа. Не все камеры оборудованы системой спутниковой связи и передачи, но в любом случае, даже если они и оборудованы, все равно, раз в несколько дней патруль должен приехать, снять информацию, обеспечить другие, чисто технические, вопросы. И такой доступ пока, мы видим, ограничен, блокируется, - рассказал Бондарь.

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Он отметил, что в случае дальнейшего разведения сил и средств, все эти проблемы должны быть учтены, чтобы обезопасить личный состав Объединенных сил и мирное население.

СММ ОБСЕ надо настраивать, чтобы они свою деятельность, верификацию и мониторинг осуществляли в режиме 24/7, то есть круглосуточно. В ОБСЕ сейчас говорят, что они беспилотниками все это смотрят, мониторят видеокамерами, но этого недостаточно. Нужно усиливать эту составляющую для того, чтобы, опять же, усиливать безопасность, - подчеркнул заместитель командующего ООС.

Напомним, на Донбассе с начала года погибли 18 гражданских. За год на Донбассе зафиксировано около 300 тысяч нарушений режима прекращения огня, отметили в ОБСЕ.

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