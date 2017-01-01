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На Донбассе сепаратисты 9 раз открывали огонь, есть раненый

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На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ранен один военнослужащий.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
EPA/UPG

В пятницу, 27 декабря, сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС у себя в Facebook.

По данным штаба ООС, противник обстрелял позиции ВСУ из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела позиций ОСС зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“, а именно:

  • дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, а именно:

  • в районе населенного пункта Гладосово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Луганским - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • два раза вблизи Песок - из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем.

Напомним, ранее только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО

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Теги: ОРДЛО, Донбасс, ООС
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