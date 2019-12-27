Почти треть переводов обеспечивает всего одна страна.

В НБУ рассказали, откуда приходит больше всего переводов от заробитчан facebook.com/2027828170828675

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Более 32% всех денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину приходят из Польши. Об этом сообщает “Громадське“ со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Всего за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 8,74 миллиарда долларов, из которых 2,82 миллиарда составили переводы из Польши.

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Денежные переводы из стран ЕС составили подавляющее большинство всех переводов трудовых мигрантов в Украину - 5,83 миллиарда долларов. Переводы из стран СНГ за 9 месяцев 2019 составили менее 1 миллиарда долларов.

Кроме Польши, больше всего денежных переводов в Украину поступает из Чехии (800 млн долларов), России (775 млн долларов) и США (713 млн долларов).

Напомним, поток заробитчан в Польшу идет на убыль. Эксперты ожидают, что в 2020 году количество заробитчан начнет сокращаться.

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