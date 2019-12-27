В США никто не занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

После отставки Курта Волкера в США не осталось никого, кто бы целенаправленно занимался именно вопросами Украины.

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После увольнения Курта Волкера с должности специального представителя США в делах Украины в Америке не осталось человека, ответственного за украинское направление. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Когда меня журналисты мучают вопросом об основных итогах этого года, я говорю, что мы в ситуации более сложной, чем год назад. И это не связано исключительно с перегрузкой власти в Украине. Это связано и с тем, что происходит в Штатах. И это реально катастрофа для нас – и на далекую перспективу тоже, - отметил Климкин.

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По мнению экс-министра, проблемой является то, что в США сейчас нет человека, который бы полностью занимался вопросами взаимоотношений с Украиной.

Ни одного! Да, есть люди, которые по своему мандату менеджируют украинско-американские отношения, но нет ни одного человека, который бы вкладывался в Украину. А еще год назад было совершенно по-другому, - сказал экс-министр.

Напомним, в конце сентября подал в отставку спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. При этом в СМИ распространилась информация о том, что место Волкера никто из американских политиков занимать не хочет.

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