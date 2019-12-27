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В США никто не занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

Комментариев: 9
После отставки Курта Волкера в США не осталось никого, кто бы целенаправленно занимался именно вопросами Украины.
Павел Климкин
Павел Климкин
Фейсбук МИД

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После увольнения Курта Волкера с должности специального представителя США в делах Украины в Америке не осталось человека, ответственного за украинское направление. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Когда меня журналисты мучают вопросом об основных итогах этого года, я говорю, что мы в ситуации более сложной, чем год назад. И это не связано исключительно с перегрузкой власти в Украине. Это связано и с тем, что происходит в Штатах. И это реально катастрофа для нас – и на далекую перспективу тоже, - отметил Климкин.

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По мнению экс-министра, проблемой является то, что в США сейчас нет человека, который бы полностью занимался вопросами взаимоотношений с Украиной.

Ни одного! Да, есть люди, которые по своему мандату менеджируют украинско-американские отношения, но нет ни одного человека, который бы вкладывался в Украину. А еще год назад было совершенно по-другому, - сказал экс-министр.

Напомним, в конце сентября подал в отставку спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. При этом в СМИ распространилась информация о том, что место Волкера никто из американских политиков занимать не хочет.

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Теги: Волкер, Климкин, МИД, США
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Комментариев (9)
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ЗаУкраїну    27.12.2019, 20:13
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Холоп страдает от того что у хозяина не всегда рученки дотягиваются дать ему мощный пинок для ускорения.
kapablankas    27.12.2019, 20:11
Оценка:  +1
kapablankas
США
kapablankas    27.12.2019, 20:15
Оценка:  +1
kapablankas
проиграли газовую войну России и теперь их интерес к нам плавно упадет до плинтуса

Климкин этого не скажет

бо зарплату Петя не дасть

а сам клим=0,0
Michael2811    27.12.2019, 19:56
Оценка:  +2
Michael2811
Из троих украинцев двое предателей и один атаман. Или два атамана и один предатель. На эту тему хорошо сказал ВАШ Турчинов. В гугле....Турчинов.статья Аутодафе....... И кому такие нужны??????
горчичник    27.12.2019, 19:44
Оценка:  +5
горчичник
меньше надо было красть
ПАТРИОТ    27.12.2019, 20:06
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Скажете тоже, меньше красть! На какие тогда Климкин купил бы тогда жене Лексус, а любовнице Порш Кайен???
MNI1957    27.12.2019, 19:40
Оценка:  +3
MNI1957
вы слуги пиндосам,или слуги народу?
VSHIVANKA    27.12.2019, 19:39
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ОТ ВАС УЖЕ ВСЕХ ТОШНИТ !!!
ГОЛОДРАНЦЫ , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ , И ПОПРОШАЙКИ ГОТОВЫЕ ПРОДАТЬСЯ ЗА ПАКЕТ ПЕЧЕНЬЯ!!!
ХАК , ТЬФУ !!!
Антибес    27.12.2019, 19:38
Оценка:  +3
Антибес
Клим-в мозгах клин,а нах США заниматься своим проектом?Они проектом своим нашу страну назвали?Назвали.ЦУ дали?Дали.Бабло и оружие выделили?Выделили.Так хули ещё нам надо?!)))))
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