В США никто не занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин
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После увольнения Курта Волкера с должности специального представителя США в делах Украины в Америке не осталось человека, ответственного за украинское направление. Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Когда меня журналисты мучают вопросом об основных итогах этого года, я говорю, что мы в ситуации более сложной, чем год назад. И это не связано исключительно с перегрузкой власти в Украине. Это связано и с тем, что происходит в Штатах. И это реально катастрофа для нас – и на далекую перспективу тоже, - отметил Климкин.
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По мнению экс-министра, проблемой является то, что в США сейчас нет человека, который бы полностью занимался вопросами взаимоотношений с Украиной.
Ни одного! Да, есть люди, которые по своему мандату менеджируют украинско-американские отношения, но нет ни одного человека, который бы вкладывался в Украину. А еще год назад было совершенно по-другому, - сказал экс-министр.
Напомним, в конце сентября подал в отставку спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. При этом в СМИ распространилась информация о том, что место Волкера никто из американских политиков занимать не хочет.
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Климкин этого не скажет
бо зарплату Петя не дасть
а сам клим=0,0
ГОЛОДРАНЦЫ , НЫТИКИ , ЯБЕДЫ , И ПОПРОШАЙКИ ГОТОВЫЕ ПРОДАТЬСЯ ЗА ПАКЕТ ПЕЧЕНЬЯ!!!
ХАК , ТЬФУ !!!