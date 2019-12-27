В Украине готовят к обмену осужденных за госизмену
В Харькове выпустили 85-летнего Мехти Логунова, осужденного на 12 лет за госизмену. Его уже доставили в Бахмут Донецкой области для участия в обмене. Об этом сообщает издание Ґраты.
По словам адвоката Дмитрия Тихоненкова, Логунов отказывается обращаться к президенту за прошением о помиловании, но вынужден согласиться на обмен из-за своего возраста.
"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - сказал Тихоненков.
Отметим, Логунова задержали в августе 2017 года сотрудники СБУ. По данным спецслужбы, его завербовала российская военная разведка, и в течении 2015-2017 годов он собирал разноплановую информацию, в том числе с грифом "секретно", в военной сфере и в сфере военно-оборонных разработок. В частности, он собирал данные по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров Харькова на основе договоров с Минобороны Украины. Полученные данные он якобы передавал кураторам зашифрованным каналом связи.
Также стало известно, Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Ее готовят к обмену. Об этом hromadske сообщил адвокат Валентин Рыбин.
Также из-под стражи освободили другого подозреваемого - Александра Каратая.
Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook написал о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "за отбытие" без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.
Мастикашевой и Каратаю инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины", а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet