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Стало известно, сколько трудоспособных украинцев работают легально

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По словам министра, правительство уже разработало новый трудовой кодекс, который предоставит украинцам защиту и соцгарантии.
Глава Минэкономики Тимофей Милованов
Глава Минэкономики Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / Facebook
 
В Украине число официально трудоустроенных граждан работоспособного возраста держится на уровне 12,8 млн , хотя общее количество трудоспособных - 28,5 млн, сообщил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Укринформ.
 
“Только 12, 8 млн из 28, 5 млн трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав”, - заявил Милованов.
 
 
Сейчас в Украине не защищены права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, которые работают без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, которые выехали из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, которые занимаются домашним хозяйством.
 
Министр утверждает, что кодекс законов о труде который актуальный сейчас не защищает всех трудоспособных граждан.
 
“Он был разработан в 1971 году, его концепция или философия не соответствует тому, что сейчас происходит”, - отметил он.
 
Милованов добавил, что Кабмин уже одобрил новый трудовой законопроект, цель которого “создать условия для легкого трудоустройства и увеличения доходов работников”.
 
Напомним, основой трудовых отношений в Украине после внедрения нового кодекса будет контракт.  Еще в новом кодексе Минэкономики хочет закрепить возможность работать дистанционно и частичную занятость.
 
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Теги: работа, Минэкономики, трудоустройтсво молодежки, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    27.12.2019, 19:55
Оценка:  -2
Антибес
Легально работать добровольно будут только лохи.Или те,кто получает минимум десятки тысяч гривен в месяц.Трудовой стаж 35 лет для получения права на пенсию не оставляет иного выбора,кроме как послать легальное трудоустойство.Ведь 20% на дороге не валяются.
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