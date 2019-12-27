Стало известно, сколько трудоспособных украинцев работают легально

По словам министра, правительство уже разработало новый трудовой кодекс, который предоставит украинцам защиту и соцгарантии.

В Украине число официально трудоустроенных граждан работоспособного возраста держится на уровне 12,8 млн , хотя общее количество трудоспособных - 28,5 млн, сообщил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Укринформ.

“Только 12, 8 млн из 28, 5 млн трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав”, - заявил Милованов.

Сейчас в Украине не защищены права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, которые работают без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, которые выехали из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, которые занимаются домашним хозяйством.

Министр утверждает, что кодекс законов о труде который актуальный сейчас не защищает всех трудоспособных граждан.

“Он был разработан в 1971 году, его концепция или философия не соответствует тому, что сейчас происходит”, - отметил он.

Милованов добавил, что Кабмин уже одобрил новый трудовой законопроект, цель которого “создать условия для легкого трудоустройства и увеличения доходов работников”.

Напомним, основой трудовых отношений в Украине после внедрения нового кодекса будет контракт. Еще в новом кодексе Минэкономики хочет закрепить возможность работать дистанционно и частичную занятость.