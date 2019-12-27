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Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов - Зеленский

Комментариев: 4
Выплата этой суммы была одним из условий подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину.
Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов
Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов
president.gov.ua

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2,91 миллиарда долларов, которые российский “Газпром“ должен был перечислить украинскому “Нафтогазу“ по решению Стокгольмского арбитража, уже поступили на счета украинской компании. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

Деньги уже на украинском счетах - согласно достигнутым договоренностям, - говорится в сообщении.

Президент отметил, что для Украины это большая победа.

Напомним, выплата 2,9 миллиарда долларов долга Газпрома была одним из условий продолжения транзита российского газа через Украину. Эта договоренность между Украиной и Россией была достигнута в Минске 20 декабря.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, Россия, Зеленский, президент
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Комментариев (4)
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kapablankas    27.12.2019, 20:08
Оценка:  0
kapablankas
радоваться нечему
Россия уже не та Россия
как бы мы за эти миллиарды не заплатили втройне в ближайшем будущем

мысль не моя

но оченьтреальна
Антибес    27.12.2019, 20:08
Оценка:  -1
Антибес
Значит пора настала подтираться судебными исками и засовывать подальше мечты о десятках миллиардов долларов,которые планировали отсудить по этим искам.А ещё готовиться к выплате"долга Януковича".)))))
MNI1957    27.12.2019, 20:00
Оценка:  -1
MNI1957
нафтогазу на сауну
Колишній-східняк    27.12.2019, 19:53
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не понял. А сто тысяч уже на откаты ушли?
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