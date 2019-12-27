Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов - Зеленский

Выплата этой суммы была одним из условий подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину.

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2,91 миллиарда долларов, которые российский “Газпром“ должен был перечислить украинскому “Нафтогазу“ по решению Стокгольмского арбитража, уже поступили на счета украинской компании. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

Деньги уже на украинском счетах - согласно достигнутым договоренностям, - говорится в сообщении.

Президент отметил, что для Украины это большая победа.

Напомним, выплата 2,9 миллиарда долларов долга Газпрома была одним из условий продолжения транзита российского газа через Украину. Эта договоренность между Украиной и Россией была достигнута в Минске 20 декабря.

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