НБУ сообщает, что больше всего денег в Украину поступило из Польши и Чехии. Россия на третьем месте.

Из Польши поступило больше всего денег Корреспондент.net

В третьем квартале этого года объем частных денежных переводов в Украину составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем свидетельствуют данные Национального банка.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 1050 млн долларов. На втором месте Чехия (295 млн долларов), затем Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 2126 млн долларов, что составляет 68% от общей суммы переводов третьем втором квартале 2019 года.

Как сообщалось, переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году, по прогнозам Нацбанка, будут несколько выше , чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов.