Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Больше всего денег в Украину поступило из Польши и Чехии

Комментариев: 2
НБУ сообщает, что больше всего денег в Украину поступило из Польши и Чехии. Россия на третьем месте.
Из Польши поступило больше всего денег
Из Польши поступило больше всего денег
Корреспондент.net
 
В третьем квартале этого года объем частных денежных переводов в Украину составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем свидетельствуют данные Национального банка.
 
 
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
 
Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 1050 млн долларов. На втором месте Чехия (295 млн долларов), затем Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов).
 
Из стран ЕС поступило 2126 млн долларов, что составляет 68% от общей суммы переводов третьем втором квартале 2019 года.
 
Как сообщалось, переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году, по прогнозам Нацбанка, будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, статистика, заробитчане, Нацбанк, денежный перевод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
solani    27.12.2019, 20:21
Оценка:  +3
solani
Разрешите снова банковские переводы с России и она снова окажется на первом месте
Антибес    27.12.2019, 20:14
Оценка:  +1
Антибес
Разница в том что из Польши,Чехии и России деньги пересылают в подавляющем большинстве случаев те,кто там работают.А из США пересылают деньги в подавляющем большинстве случаев те,кто там живут.Ведь устроиться работать в США архисложно.Туда даже просто попасть очень непросто.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь