Гончарук: Укрепление гривны не повлияет на выполнение госбюджета-2020

Глава правительства утверждает, что укрепление гривны учтут и внесут правки в законопроект о госбюджете 2020.

Государственный бюджет 2020 год будет выполнен независимо от укрепления курса гривны, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 27 декабря.

"Ничего спасать не нужно, угрозы никакой мы не видим", - заявил глава правительства.

По словам Гончарука, планируется учесть изменение экономической ситуации и в ближайшее время подготовить проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

"В начале следующего года мы подготовим еще один макроэкономический прогноз. Мы безусловно его подкорректируем, и на базе отредактированного макроэкономического прогноза мы предложим Верховной Раде внесение изменений в бюджете и по доходной, и по расходной части", - сказал он.

Как сообщалось, бюджет Украины за 11 месяцев 2019 года недополучил почти 51,5 миллиардов гривен (выполнен на 93,9%). Одним из факторов низких доходов является укрепление курса гривны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet