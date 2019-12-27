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Гончарук: Укрепление гривны не повлияет на выполнение госбюджета-2020

Комментариев: 1
Глава правительства утверждает, что укрепление гривны учтут и внесут правки в законопроект о госбюджете 2020.
В законопроект о госбюджете внесут правки, учитывая колебания курса гривны
В законопроект о госбюджете внесут правки, учитывая колебания курса гривны
facebook.com/PMHoncharuk
 
Государственный бюджет 2020 год будет выполнен независимо от укрепления курса гривны, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 27 декабря.
 
"Ничего спасать не нужно, угрозы никакой мы не видим", - заявил глава правительства.
 
По словам Гончарука, планируется учесть изменение экономической ситуации и в ближайшее время подготовить проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год". 
 
"В начале следующего года мы подготовим еще один макроэкономический прогноз. Мы безусловно его подкорректируем, и на базе отредактированного макроэкономического прогноза мы предложим Верховной Раде внесение изменений в бюджете и по доходной, и по расходной части", - сказал он. 
 
Как сообщалось, бюджет Украины за 11 месяцев 2019 года недополучил почти 51,5 миллиардов гривен (выполнен на 93,9%). Одним из факторов низких доходов является укрепление курса гривны.

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Теги: бюджет, гривна, валюта, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    27.12.2019, 20:44
Оценка:  -1
Антибес
Пучеглазый,нацистский пидopoк,расскажи все эти сказки своим соседям по коричневой,петушиной обойме.)))))
Потому_что    27.12.2019, 20:40
Оценка:  +1
Потому_что
И это говорит премьер министр, одни скоморохи и неудачники.
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