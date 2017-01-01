Человек Зеленского. Кто возглавил ГБР

Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и тут же назначил нового временно исполняющего обязанности директора.

Увольнение директора ГБР Романа Трубы было лишь вопросом времени. Президент Владимир Зеленский лично инициировал изменения в закон о ГБР, которые предусматривали смену директора. Неудивительно, что и рокировку в руководстве бюро он провел достаточно оперативно.

Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп от Слуги народа председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Далее предстоит открытый конкурс на должность главы Госбюро, но у Венедиктовой есть хорошие шансы победить и на нем.

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С самого начала с Зе

Венедиктова – заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ имени Каразина. Профессор, доктор юридических наук.

В 2016 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Но участие в конкурсе провалила, получив балл "меньше минимально допустимого" на первом же этапе – тестах по основам юриспруденции.

К команде тогда еще кандидата в президенты Зеленского Венедиктова присоединилась со старта компании. Сначала ее называли экспертом в международных вопросах, затем экспертом по судебной реформе. В Верховную Раду Венедиктова прошла третьим номером в списке Слуги народа и возглавила парламентский комитет по вопросам правосудия.

Ее называли кандидатом на кресло министра юстиции в новом правительстве и главы Харьковской ОГА, однако Венедиктова не была назначена на эти должности.

Муж временной руководительницы ГБР, Денис Колесник, согласно декларации за 2018 год, работает в Харьковской киберполиции. Супруги воспитывают двоих детей.

Ездит новая руководительница на Porsche Cayenne 2013 года, стоимостью 867 311 гривен.

В 2018 году Венедиктова получила 193 206 гривен заработной платы за преподавательскую деятельность в Харьковском национальном университете имени Каразина, а также доход от предоставления имущества в аренду (32 208 и 29 280 гривен).

Чего ждать

За время работы Романа Трубы ГБР постоянно обвиняли в политически мотивированных преследованиях. Но назначение Венедиктовой тоже чисто политическое, уверены эксперты.

Назначая Венедиктову, президент Владимир Зеленский взял на себя всю ответственность за ее действия, считает политический эксперт Владимир Кацман.

"Все смотрели, кого же назначит президент - преданного человека, своего человека, который из своей партийной структуры, или кого-то независимого и авторитетного. Того, на которого будет сложно давить, но его мнение и расследования приведут к посадкам коррупционеров… он назначил "в доску своего человека"", - отметил Кацман.

Политтехнолог Юрий Подорожний называет Венедиктову главным претендентом на полноценное утверждение на должность главы ГБР без приставки исполняющая обязанности.

“Она демонстрирует свою прямую преданность президенту, а старые связи и интересы отметает. Поэтому назначение Венедиктовой на должность главы ГБР – это прямая ответственность Зеленского, который к ней весьма благосклонно относится, несмотря на харьковское прошлое, что прямо указывает на ее появление с орбиты Авакова”, - считает эксперт.

Главред Цензор. НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники пишет, что у Венедиктовой есть звание капитана полиции, но отмечает, что у нее нет опыта практической работы в правоохранительных органах.