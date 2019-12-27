Дело Майдана: Рябошапка сменил прокуроров во время заседания суда

Во время судебного заседания в деле о расстреле экс-"беркутовцами" Небесной Сотни сменили сторону обвинения.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ввел новую группу прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни. Соответствующее постановление зачитала судья Апелляционного суда во время слушания, передает Lb.ua.

Позже группа новых прокуроров явилась во время перерыва по делу, и во время зачитывания распоряжения они стояли за спинами дейстующих прокуроров.

Судья после совещания приняла решение добавить трех прокуроров, о которых идет речь в постановлении, к существующей группе, а именно, включить в группу прокуроров Куцего, Субботина и Шевеленко.

"Решайте с Генеральным прокурором вопрос своих полномочий", - сообщила судья.

Напомним, что ранее экс-беркутовец признал вину и получил условный срок. Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

Также сообщалось, что обвиняемого в расстреле Майдана экс-беркутовца отпустили под домашний арест. Решение вынес Святошинский районный суд Киева. Троих экс-беркутовцев оставили под стражей.

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