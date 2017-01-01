В колонии Киевщины умер заключенный: врачей подозревают в халатности

Проверка обнаружила серьезные нарушения правил медосмотра заключенных. Медпомощь предоставляется также ненадлежащим образом.

Прокуратура Киевской области открыла уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть осужденного, говорится в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Белоцерковской исправительной колонии № 35.

Отмечается, что погибший осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки медицинского учреждения прокуратурой обнаружены многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание.

Чаще всего заключенных лечат препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры имеют формальный характер, иногда даже не проводятся.

Несмотря на высокие риски заболевания туберкулезом, флюрографию проходят далеко не все, хотя аппарат имеется.

Покуратура постановила устранить нарушения и направила документ начальнику филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области. Виновных в невыполнении обязательств привлекут к ответственности.