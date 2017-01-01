На Закарпатье пресекли поставку в ЕС крупной партии контрабанды

Правоохранители нашли 100 тысяч пачек фальсификата у контрабандистов. Сумма изъятого примерно оценивается в 5 миллионов гривен.

В Закарпатской области пресекли незаконную переправку в Европу контрафактных табачных изделий на крупную сумму, сообщает в пятницу, 27 декабря, пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска Дьяково-автомобильный правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата", - сказано в сообщении.

По предварительным подсчетам, стоимость контрабанды оценивается в 5 миллионов гривен.

Открытого уголовного производства, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации.

Еще ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet