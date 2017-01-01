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На Закарпатье пресекли поставку в ЕС крупной партии контрабанды

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Правоохранители нашли 100 тысяч пачек фальсификата у контрабандистов. Сумма изъятого примерно оценивается в 5 миллионов гривен.
Сумма изъятого контрафакта примерно 5 млн гривен
Сумма изъятого контрафакта примерно 5 млн гривен
Getty Images
 
В Закарпатской области пресекли незаконную переправку в Европу контрафактных табачных изделий на крупную сумму, сообщает в пятницу, 27 декабря, пресс-центр СБУ.
 
"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска Дьяково-автомобильный правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата", - сказано в сообщении.
 
По предварительным подсчетам, стоимость контрабанды оценивается в 5 миллионов гривен.
 
Открытого уголовного производства, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации.
 
 
Еще ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы. 

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Теги: СБУ, контрабанда, Закарпатье, сигареты
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Источник: korrespondent.net

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