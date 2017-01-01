Заместитель министра юстиции Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата “Киевметростроя“ находящимся под арестом экс-главой “Укрбуда“ Максимом Микитасем.

Об этом рассказала журналист Светлана Крюкова на своем телеграм-канале.

“Итак, по итогу рейдерского захвата счетов “Киевметростроя“ в Минюсте собралась антирейдерская комиссия. В данный момент решают, что делать с Микитасем. А эта тетя на фото – замминистра юстиции Онищук хочет помочь Микитасю, поэтому просит перенести заседание комиссии на будущий год“, - написала Крюкова.

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата “Киевметростроя“ находящимся под арестом экс-главой “Укрбуда“ Максимом Микитасем.

Об этом рассказала журналист Светлана Крюкова на своем телеграм-канале.

“Итак, по итогу рейдерского захвата счетов “Киевметростроя“ в Минюсте собралась антирейдерская комиссия. В данный момент решают, что делать с Микитасем. А эта тетя на фото – замминистра юстиции Онищук хочет помочь Микитасю, поэтому просит перенести заседание комиссии на будущий год“, - написала Крюкова.

“Толкните кто-то в бок министра (Дениса Малюську, – ред.). Пусть снимет ботинки и спросит у своего зама – почему переносит, почему не внесла в декларацию дополнительные доходы за годы работы госслужащим и причем тут Микитась?“ – возмутилась журналист.

Отметим, ранее Светлана Крюкова сообщила, что рейдеры Микитася пытаются получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО “Киевметрострой“ через теневого нотариуса.

Напомним, 17 декабря рейдеры, связанные с Микитасем, провели фиктивное собрание наблюдательного совета “Киевметростроя“, где объявили своего ставленника новым руководителем компании. Позже СМИ провели подробное расследование, выяснив, что все аргументы и заявления рейдеров являются манипулятивными и лживыми.