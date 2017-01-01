В Одессе суд освободил 11 участников обмена - СМИ

Всех подозреваемых в терроризме вывезли в Донецкую область на КПВВ Майорское под Горловкой.

Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в СБУ.

По информации издания, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен.

"Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых - Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)", - пишет Думская.

Кроме этих лиц, по данным издания издания Таймер, сепаратистам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят к обмену осужденных за госизмену. Харьковчанина Мехти Логунова уже вывезли из СИЗО в Бахмут. Также суд отпустил из-под стражи Дарью Мастикашеву.

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