В Одессе супермаркет затопило кипятком
В магазине рухнул полок и хлынул кипяток. На момент ЧП в торговом зале магазина находилось немало посетителей.
В Одессе в супермаркете рухнул потолок и хлынул поток воды. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как видно на видео, которое опубликовали свидетели инцидента в одесском паблике, на момент ЧП в торговом зале магазина находилось немало посетителей. Люди спрашивают у консультантов, как обойти место прорыва, на что последние растерянно отвечают, что не знают. Далее к покупателям подходит женщина и просит прекратить съемку.
Ранее сообщалось, что в киевском ТРЦ обвалился потолок. В ТРЦ Глобус, что под Майданом Незалежности, рухнул потолок. В результате инцидента никто не пострадал.
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