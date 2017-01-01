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В Одессе супермаркет затопило кипятком

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В магазине рухнул полок и хлынул кипяток. На момент ЧП в торговом зале магазина находилось немало посетителей.

В Одессе в супермаркете рухнул потолок и хлынул поток воды. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как видно на видео, которое опубликовали свидетели инцидента в одесском паблике, на момент ЧП в торговом зале магазина находилось немало посетителей. Люди спрашивают у консультантов, как обойти место прорыва, на что последние растерянно отвечают, что не знают. Далее к покупателям подходит женщина и просит прекратить съемку.

Ранее сообщалось, что в киевском ТРЦ обвалился потолок. В ТРЦ Глобус, что под Майданом Незалежности, рухнул потолок. В результате инцидента никто не пострадал.

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Теги: Одесса, видео, обвал, Супермаркет, магазин, гаряча вода
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Источник: korrespondent.net

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