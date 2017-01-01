ВСУ получили бронированные медицинские машины
Партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С передали для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Машины подготовила украинская научно-производственная компания ВК Система. Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.
"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы... В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: ВСУ получили бронированные медицинские машины
Также отмечается, что на протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, всего же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили тысячи управляемых ракет. Армии передали ракеты для комплексов Стугна и Корсар. Габариты последнего позволяют вести огонь "с плеча" и без дополнительных устройств.
ВСУ получат второй за год обновленный Ил-76МД
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet