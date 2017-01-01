Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа. Их создали на базе советских боевых машин.

На протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С facebook.com/permalink

Партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С передали для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Машины подготовила украинская научно-производственная компания ВК Система. Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы... В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ получили бронированные медицинские машины

Также отмечается, что на протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, всего же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.

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