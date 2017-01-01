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Зеленский подписал Избирательный кодекс

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Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.
Зеленский подписал Избирательный кодекс с открытыми списками
Зеленский подписал Избирательный кодекс с открытыми списками
Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в карточке законопроакту №0978 на сайте Верховной Рады.
 
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства, за него проголосовали 330 народных депутатов.
 
Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Как известно, в сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом 11 июля.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".

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Теги: закон, избирательная система, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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