Зеленский подписал Избирательный кодекс
Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.
Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в карточке законопроакту №0978 на сайте Верховной Рады.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства, за него проголосовали 330 народных депутатов.
Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.
Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.
Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.
Как известно, в сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом 11 июля.
В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".
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