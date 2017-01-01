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В Харькове подожгли вход в ОГА

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Входные двери в здание Харьковской областной государственной администрации подожгли вечером 27 декабря.
В Харькове подожгли здание ОГА
В Харькове подожгли здание ОГА
Суспільне: Харків

В Харькове в ночь на субботу, 28 декабря, была подожжена входная дверь в здание облгосадминистрации, сообщает пресс-служба полиции.
 
Сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГосЧС.

По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет.

За совершение данного правонарушения полиция задержала гражданина 1972 года рождения.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) УК Украины.


Напомним, ранее в Киеве задержали серийных поджигателей молочных магазинов.

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Теги: Харьков, фото, поджог, ОГА
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Источник: korrespondent.net

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