В Харькове подожгли вход в ОГА

Входные двери в здание Харьковской областной государственной администрации подожгли вечером 27 декабря.



В Харькове в ночь на субботу, 28 декабря, была подожжена входная дверь в здание облгосадминистрации, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГосЧС.



По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет.



За совершение данного правонарушения полиция задержала гражданина 1972 года рождения.

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