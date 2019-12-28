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Сутки в ООС: один военный получил ранение

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Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ девять раз из вооружения БМП и гранатометов различных систем.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе

На Донбассе в течение прошлых суток, 27 декабря, сепаратисты девять раз обстреляли позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

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Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" сепаратисты осуществили шесть обстрелов:

  • дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • два раза возле населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

  • рядом с населенным пунктом Гладосовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток, 28 декабря , сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, на Донбассе сепаратисты 9 раз открывали огонь, есть раненый. На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ранен один военнослужащий.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    28.12.2019, 09:29
Оценка:  -3
Люблю_Украину
В стране ОС)
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