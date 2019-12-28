Сутки в ООС: один военный получил ранение

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ девять раз из вооружения БМП и гранатометов различных систем.

На Донбассе в течение прошлых суток, 27 декабря, сепаратисты девять раз обстреляли позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Читай также: В ОРДЛО хотят полностью отменить комендантский час

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" сепаратисты осуществили шесть обстрелов:

дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза возле населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читай также: Только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО

Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

рядом с населенным пунктом Гладосовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток, 28 декабря , сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, на Донбассе сепаратисты 9 раз открывали огонь, есть раненый. На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ранен один военнослужащий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.