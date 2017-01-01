В зоне ООС один военный получил ранение

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ девять раз из вооружения БМП и гранатометов различных систем.

На Донбассе в течение прошлых суток, 27 декабря, сепаратисты девять раз обстреляли позиции подразделений ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" сепаратисты осуществили шесть обстрелов: дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза возле населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": рядом с населенным пунктом Гладосовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток, 28 декабря , сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, за сутки 25 декабря в зоне ООС зафиксировали 12 обстрелов. У ВСУ день прошел без потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet