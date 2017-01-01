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Беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса

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Беспилотник вылетел с базы НАТО в Сицилии, а затем провел мониторинг на Донбассе и вдоль Черноморского побережья.
Беспилотник вылетел с базы НАТО
Беспилотник вылетел с базы НАТО
Википедия

У границ Крыма и Донбасса американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведывательный полет. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

 
Ранее сообщалось, что беспилотник США провел разведку на Донбассе. Американский беспилотник в течение более десяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР".

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Теги: США, Крым, донбасс, беспилотник, разведка, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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