Беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса
Беспилотник вылетел с базы НАТО в Сицилии, а затем провел мониторинг на Донбассе и вдоль Черноморского побережья.
У границ Крыма и Донбасса американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведывательный полет. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.
06:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella.#UAV #USAF #RQ4 pic.twitter.com/HKGAG2APZX
Ранее сообщалось, что беспилотник США провел разведку на Донбассе. Американский беспилотник в течение более десяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР".
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