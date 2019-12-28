Украинцы будут лечиться в клинических институтах бесплатно

Правительство приняло постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи.

Украинцам с 2020 года станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук. Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин.

Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.

Постановление Некоторые вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи. Для реализации этого пилотного проекта в госбюджете-2020 предусмотрено 706,4 млн грн.

Напомним, что ранее создание информационной системы трансплантации было снова отложено. В Раде 320 нардепов проголосовали за отсрочку создания системы до начала 2021 года, что позволит в 2020 году пользоваться данными в бумажных документах для проведения трансплантации.

Также премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал массовые увольнения в Минздраве. Глава Кабмина заявил, что увольняются лишь люди, лояльные к Супрун, и это - нормальные процессы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet