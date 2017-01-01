Итоги 27 декабря: Трагедия в Казахстане и новый глава ГБР

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Казахстане разбился пассажирский самолет; назначен новый глава ГБР: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов

2,91 миллиарда долларов, которые российский “Газпром“ должен был перечислить украинскому “Нафтогазу“ по решению Стокгольмского арбитража, уже поступили на счета украинской компании.

Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям, - написал президент.

Запуск Северного потока-2 сдвинули на год

Газопровод Северный поток-2 должны запустить до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак.

До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен, - сказал он.

Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".

В Казахстане потерпел крушение самолет

В Казахстане в районе Алма-Аты потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Всего на борту самолета было 93 человека, в том числе два украинца. Самолет рухнул вскоре после взлета и врезался в строящийся дом.

Назначена новая глава ГБР

Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и тут же назначил нового временно исполняющего обязанности директора.

Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп от Слуги народа председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в карточке законопроекту №0978 на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

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