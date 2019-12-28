Зеленский отказал российской пропагандистке в интервью

Президент не смог вписать интервью в свой график.

Директорат по вопросам информационной политики отказал в интервью российской пропагандистке из РИА Новости Илоне Рудневой, уточнив, что у президента Владимира Зеленского слишком плотный график.

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Об этом пишут росСМИ.

Во время пресс-конференции Зеленского после “нормандской встречи” в Париже Зеленский пригласил журналистку Рудневу в Украину и якобы пообещал ей “все показать”. Очевидно, Руднева не стала ждать официального приглашения и напросилась на встречу с Зеленским.

Журналистка написала письмо президенту с просьбой провести с ним интервью. В письме Руднева напомнила, что Зеленский пригласил ее в Киев и выразил готовность “все показать”. Она попросила разрешения провести развернутое видеоинтервью с Владимиром Зеленским в любое удобное для президента время.

Просьба пропагандисти скриншот

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Ответ от имени Директората по вопросам информационной политики пришел 27 декабря. В ответе сказано, что у президента плотный график. Это значит, что проведение интервью в ближайшее время является невозможным. В конце документа сказано, что с журналисткой обязательно свяжутся, когда у президента появится время для встречи с ней.

Ответ Зеленского скриншот

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