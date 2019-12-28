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Зеленский отказал российской пропагандистке в интервью

Комментариев: 4
Президент не смог вписать интервью в свой график.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
lb.ua

Директорат по вопросам информационной политики отказал в интервью российской пропагандистке из РИА Новости Илоне Рудневой, уточнив, что у президента Владимира Зеленского слишком плотный график.

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Об этом пишут росСМИ.

Во время пресс-конференции Зеленского после “нормандской встречи” в Париже Зеленский пригласил журналистку Рудневу в Украину и якобы пообещал ей “все показать”. Очевидно, Руднева не стала ждать официального приглашения и напросилась на встречу с Зеленским.

Журналистка написала письмо президенту с просьбой провести с ним интервью. В письме Руднева напомнила, что Зеленский пригласил ее в Киев и выразил готовность “все показать”. Она попросила разрешения провести развернутое видеоинтервью с Владимиром Зеленским в любое удобное для президента время.

Просьба пропагандисти
Просьба пропагандисти
скриншот

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Ответ от имени Директората по вопросам информационной политики пришел 27 декабря. В ответе сказано, что у президента плотный график. Это значит, что проведение интервью в ближайшее время является невозможным. В конце документа сказано, что с журналисткой обязательно свяжутся, когда у президента появится время для встречи с ней.

Ответ Зеленского
Ответ Зеленского
скриншот

Напомним, украинец поставил на место рупора Кремля. Украинский политолог покинул студию после выходки рупора Кремля.

 

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Теги: РФ, пропаганда, Руднева, Зеленский, интервью
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    28.12.2019, 12:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не нашлось времени, пришлось отказать - вишь, как он на фото горюет.
YSL    28.12.2019, 11:53
Оценка:  -2
YSL
Врун, пи#дун и хохотун
МСергей    28.12.2019, 11:34
Оценка:  -2
МСергей
Уважаемая госпожа Руднева.(пропагандистка)
Благодар им за вашу заинтересованность в освещении деятельности президента Украины.
VSHIVANKA    28.12.2019, 11:31
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ССЫКУН ?
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