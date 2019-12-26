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Война на Донбассе вошла в ТОП - 10 конфликтов

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Опубликован список конфликтов, за которыми стоит следить в 2020 году.
Вооруженный конфликт на Донбассе
Вооруженный конфликт на Донбассе
EPA/UPG

Вооруженный конфликт на востоке Украине попал в топ-10 за которыми надо следить в 2020 году. Об этом  пишет американский политолог и помощником экс-президента Обамы Роберт Малли в Foreign Policy

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Так, Роберт Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся остановить конфликт на востоке Украины.

Экс-советник Обамы также отметил достижения президента Зеленского во время встречи в “нормандской четверки“ в Париже. По его словам, условная “ничья“ дает возможность Зеленскому для маневра. 

В то же время, Роберт Малли допускает, что многое “может пойти не так“

Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс, - пишет Малли.

По мнению эксперта, мир на востоке Украины принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов. 

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Помимо Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах:

  • конфликт в Афганистане;
  • гражданская война в Йемене;
  • конфликт в Эфиопии;
  • конфликт в Буркина-Фасо;
  • гражданская война в Ливии;
  • конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;
  • противостояние США и КНДР;
  • конфликт в Кашмире;
  • политический кризис в Венесуэле.

Напомним, ранее Сутки в ООС: один военный получил ранение

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Теги: Донбасс, Война, Россия
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