Война на Донбассе вошла в ТОП - 10 конфликтов
Вооруженный конфликт на востоке Украине попал в топ-10 за которыми надо следить в 2020 году. Об этом пишет американский политолог и помощником экс-президента Обамы Роберт Малли в Foreign Policy.
Читай также: В “ДНР“ подтвердили дату обмена пленными
Так, Роберт Малли пишет, что с тех пор, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, обсуждения вокруг конфликта оживились, однако это еще не значит, что Зеленскому удастся остановить конфликт на востоке Украины.
Экс-советник Обамы также отметил достижения президента Зеленского во время встречи в “нормандской четверки“ в Париже. По его словам, условная “ничья“ дает возможность Зеленскому для маневра.
В то же время, Роберт Малли допускает, что многое “может пойти не так“
Планы прекращения огня и разведения сил могут рухнуть, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы у мира был шанс, - пишет Малли.
По мнению эксперта, мир на востоке Украины принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: погашение санкций и снятие бремя финансовой и военной поддержки сепаратистов.
Читай также: Беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса
Помимо Украины в статье говорится о еще 9 конфликтах:
- конфликт в Афганистане;
- гражданская война в Йемене;
- конфликт в Эфиопии;
- конфликт в Буркина-Фасо;
- гражданская война в Ливии;
- конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;
- противостояние США и КНДР;
- конфликт в Кашмире;
- политический кризис в Венесуэле.
Напомним, ранее Сутки в ООС: один военный получил ранение
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.