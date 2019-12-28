Под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой

Полиция задержала буйную женщину.

В Одесской области разъяренная женщина до смерти избила своего гражданского мужа деревянной скалкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Сообщается, что причиной небывалой агрессии женщины стал бытовой конфликт.

Интересно, что женщина пыталась ввести следствие в заблуждение. О смерти сожителя в полицию сообщила сама убийца. Она сообщила копам, что мужчина умер во время эпилептического приступа. Между тем, полицейские обнаружили покойника в луже крови с травмами, характерными для битья. При осмотре жилья была обнаружена окровавленная одежда хозяйки. Все это опровергало версию женщины о смерти сожителя в результате болезни.

Полиция оперативно расскрыла дело od.npu.gov.ua

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Под давлением доказательств женщина призналась, что убила сожителя скалкой в ходе бытового конфликта. Орудие преступления изъято.

Полицию вызвала сама женщина od.npu.gov.ua

Копы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти погибшего его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правонарушительница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом. Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.

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