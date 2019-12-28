Под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой
В Одесской области разъяренная женщина до смерти избила своего гражданского мужа деревянной скалкой.
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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сообщается, что причиной небывалой агрессии женщины стал бытовой конфликт.
Интересно, что женщина пыталась ввести следствие в заблуждение. О смерти сожителя в полицию сообщила сама убийца. Она сообщила копам, что мужчина умер во время эпилептического приступа. Между тем, полицейские обнаружили покойника в луже крови с травмами, характерными для битья. При осмотре жилья была обнаружена окровавленная одежда хозяйки. Все это опровергало версию женщины о смерти сожителя в результате болезни.
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Под давлением доказательств женщина призналась, что убила сожителя скалкой в ходе бытового конфликта. Орудие преступления изъято.
Копы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти погибшего его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правонарушительница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом. Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.
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