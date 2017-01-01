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Опубликовано видео попытки ограбления Euro Post в Луцке

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Грабитель выстрелил в голову директору отделения Euro Post.
Вооруженный мужчина пытался ограбить Euro Post в Луцке
Вооруженный мужчина пытался ограбить Euro Post в Луцке

27 декабря, в Луцке, вооруженный мужчина пытался ограбить заведение по предоставлению финансовых услуг Euro Post. Неизвестный зашел в помещение с пистолетом в руке и выстрелил в голову директора отделения. 

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Раненого директора учреждения прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Также в больницу была доставлена кассир Euro Post, которая получила сильный стресс. 

Грабитель не успел забрать ценностей и скрылся до приезда полиции. Правоохранители разыскивают преступника, в городе введена специальная полицейская операция.


Напомним, под Винницей мужчина ударил битой почтальона и отнял сумку с пенсиями.

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Теги: Euro Post, деньги, ограбление, стрельба, Луцк
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