Опубликовано видео попытки ограбления Euro Post в Луцке

Грабитель выстрелил в голову директору отделения Euro Post.

27 декабря, в Луцке, вооруженный мужчина пытался ограбить заведение по предоставлению финансовых услуг Euro Post. Неизвестный зашел в помещение с пистолетом в руке и выстрелил в голову директора отделения.

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Раненого директора учреждения прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Также в больницу была доставлена кассир Euro Post, которая получила сильный стресс.



Грабитель не успел забрать ценностей и скрылся до приезда полиции. Правоохранители разыскивают преступника, в городе введена специальная полицейская операция.



Напомним, под Винницей мужчина ударил битой почтальона и отнял сумку с пенсиями.

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