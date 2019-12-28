На КПВВ на Донбассе образовались огромные очереди

На контрольно-пропускных пунктах на Донбассе в очередях стоят не менее 475 автомобилей.

Сегодня, 28 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения Операции объединённых сил образовалась огромная очередь из автомобилей. Об этом передает Государственная пограничная служба на официальном сайте.

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“В контрольных пунктах въезда-выезда, на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское“ - 25/70; “Марьинка“ - 0/150; “Новотроицкое“ - 50/120; “Гнутово“ - 20/40“, - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе передают, что за прошедшие сутки общий пассажирско-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем.

КПВВ работают в штатном режиме. Всего в очередях стоит около 475 транспортных средств, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее только 4 из 23 камер ОБСЕ в зоне ООС находятся на территории ОРДЛО

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