В Запорожье мужчину зарезали прямо в палате больницы - СМИ

Убийца нанес мужчине смертельные ножевые ранения прямо в палате.

27 декабря, в палате 5-ой городской больницы Запорожья, неизвестный нанес смертельные ножевые ранения пациенту. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает УНИАН.

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Сообщается, что в палату больницы зашел неизвестный человек и несколько раз ударил ножом находящегося там пациента, из-за чего тот скончался.



В полиции данную информацию пока не комментируют.



Напомним, под Киевом пенсионер из-за ревности зарезал супругу.

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