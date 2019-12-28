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В Запорожье мужчину зарезали прямо в палате больницы - СМИ

Комментариев: 1
Убийца нанес мужчине смертельные ножевые ранения прямо в палате.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

27 декабря, в палате 5-ой городской больницы Запорожья, неизвестный нанес смертельные ножевые ранения пациенту. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает УНИАН. 

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Сообщается, что в палату больницы зашел неизвестный человек и несколько раз ударил ножом находящегося там пациента, из-за чего тот скончался.

В полиции данную информацию пока не комментируют.

Напомним, под Киевом пенсионер из-за ревности зарезал супругу.

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Теги: убийство, больница, Запорожье
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.12.2019, 11:17
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Херург.
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