В Запорожье мужчину зарезали прямо в палате больницы - СМИ
Убийца нанес мужчине смертельные ножевые ранения прямо в палате.
27 декабря, в палате 5-ой городской больницы Запорожья, неизвестный нанес смертельные ножевые ранения пациенту. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает УНИАН.
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Сообщается, что в палату больницы зашел неизвестный человек и несколько раз ударил ножом находящегося там пациента, из-за чего тот скончался.
В полиции данную информацию пока не комментируют.
Напомним, под Киевом пенсионер из-за ревности зарезал супругу.
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