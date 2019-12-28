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“Права за сало?”: Юзик разозлил сеть хамским поведением

Комментариев: 1
Нардеп Корявченков снова оказался в центре внимания.
Авто Юзика
Авто Юзика
Алекс Игнатенко

В сети появилось фото неправильно припаркованного автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика" из квартала).

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Фото опубликовал пользователь Алекс Игнатенко в сообществе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

Сообщается, что фотография якобы сделана в Кривом Роге возле "Копоти и Баклажана".

Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало? - написал автор фото.

Сеть разгневана поведение Юзика
Сеть разгневана поведение Юзика
Алекс Игнатенко

Пользователи сети возмутились тем, что нардеп Корявченков не выполняет элементарные правила паркования.

“Ему можно", "Гнать этого "Юзика" сс*нными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то все можно. Он теперь тут царь и бог", "Юзику" теперь все можно!", - пишут возмущенные украинцы.

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Напомним, внедорожник "слуги народа" заблокировал движение спасателям в Одессе. Юзик поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

 

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Теги: Юзик, фото, парковка, авто
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.12.2019, 11:53
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Это - зелёная плесень, детка.
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