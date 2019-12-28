“Права за сало?”: Юзик разозлил сеть хамским поведением
В сети появилось фото неправильно припаркованного автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика" из квартала).
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Фото опубликовал пользователь Алекс Игнатенко в сообществе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.
Сообщается, что фотография якобы сделана в Кривом Роге возле "Копоти и Баклажана".
Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало? - написал автор фото.
Пользователи сети возмутились тем, что нардеп Корявченков не выполняет элементарные правила паркования.
“Ему можно", "Гнать этого "Юзика" сс*нными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то все можно. Он теперь тут царь и бог", "Юзику" теперь все можно!", - пишут возмущенные украинцы.
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Напомним, внедорожник "слуги народа" заблокировал движение спасателям в Одессе. Юзик поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.
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