“Права за сало?”: Юзик разозлил сеть хамским поведением

Нардеп Корявченков снова оказался в центре внимания.

В сети появилось фото неправильно припаркованного автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика" из квартала).

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Фото опубликовал пользователь Алекс Игнатенко в сообществе "Это Кривой Рог, детка" на Facebook.

Сообщается, что фотография якобы сделана в Кривом Роге возле "Копоти и Баклажана".

Дзержинка. "Юзик" припарковался у "Копоти и Баклажана". Права за сало? - написал автор фото.

Сеть разгневана поведение Юзика Алекс Игнатенко

Пользователи сети возмутились тем, что нардеп Корявченков не выполняет элементарные правила паркования.

“Ему можно", "Гнать этого "Юзика" сс*нными тряпками! Достал уже. Думает, раз кент презика, то все можно. Он теперь тут царь и бог", "Юзику" теперь все можно!", - пишут возмущенные украинцы.

Комментарий скриншот

Комментарий скриншот

Комментарий скриншот

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Напомним, внедорожник "слуги народа" заблокировал движение спасателям в Одессе. Юзик поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

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