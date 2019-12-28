Экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен – адвокат

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на их арест.

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Украинская сторона вычеркнула 11 бывших “беркутовцев“ из списков для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашёнными “Л/ДНР“. Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат обвиняемых Александр Горошинский.

Данное заявление он сделал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.

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На этом заседании защита намерена просить для Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина освободить их из-под стражи. Еще для двух фигурантов этого дела – также экс-беркутовев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - адвокаты будут просить еще большего смягчения меры пресечения.

Напомним, экс-берковцев оставили под стражей. Под арестом останутся бывший заместитель командира киевского Беркута Олег Янишевский и солдаты спецроты.

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