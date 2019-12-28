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На суде по харьковским террористам произошла потасовка

Комментариев: 1
Полиция не пустила активистов и участников АТО в зал.
В суде активисты толкались с полицией
В суде активисты толкались с полицией
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Фрунзенский райсуд Харькова выносит приговор обвиняемым в совершении теракта возле дворца в феврале 2015 года. На заседание пришли активисты и участники АТО, однако правоохранители не пустили их в зал. В коридоре началась потасовка, которая быстро закончилась. 

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Сегодня судьи продолжают зачитывать приговор Виктору Тетюцкому, Владимиру Дворникову и Сергею Башлыкову. Из обвиняют в организации теракта возле Дворца спорта в Харькове, во время Марша Единства, в феврале 2015 года. 

Тогда от взрыва противопехотной мины погибли четыре человека. Еще 9 — травмированы. На скамье подсудимых — трое харьковчан. По версии следствия, теракт они совершили по заказу российской ФСБ.



Напомним, для обмена пленными суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая.

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Теги: Харьков, теракт в Харькове, дворец спорта, суд, потасовка, активисты
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.12.2019, 11:54
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Скоро уже наркобаронов и криминальных крестных отцов военнопленными объявят и на обмен выставят.
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