На суде по харьковским террористам произошла потасовка

Полиция не пустила активистов и участников АТО в зал.

Фрунзенский райсуд Харькова выносит приговор обвиняемым в совершении теракта возле дворца в феврале 2015 года. На заседание пришли активисты и участники АТО, однако правоохранители не пустили их в зал. В коридоре началась потасовка, которая быстро закончилась.

Читай также: В Украине готовят к обмену осужденных за госизмену

Сегодня судьи продолжают зачитывать приговор Виктору Тетюцкому, Владимиру Дворникову и Сергею Башлыкову. Из обвиняют в организации теракта возле Дворца спорта в Харькове, во время Марша Единства, в феврале 2015 года.



Тогда от взрыва противопехотной мины погибли четыре человека. Еще 9 — травмированы. На скамье подсудимых — трое харьковчан. По версии следствия, теракт они совершили по заказу российской ФСБ.





Напомним, для обмена пленными суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.