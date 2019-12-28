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В Киевской области отец до смерти забил 4-летнего сына

Комментариев: 2
В Киевской области задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.
Задержание отца убившего своего ребенка
Задержание отца убившего своего ребенка
t.me/KyivOperativ

Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. 

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Так, малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа был доставлен в реанимационное отделение.

Однако медикам не удалось спасти жизнь ребенку, от полученных травм 4-летний мальчик скончался.

По подозрению в нанесении смертельных побоев ребенку полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчины. 

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Отец ребенка объяснить работникам полиции ничего не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1, 57 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве откроют “кризисную комнату“ для жертв домашнего насилия

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Теги: Полиция, Киев, Убийство, Ребенок
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Комментариев (2)
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Антибес    28.12.2019, 12:01
Оценка:  0
Антибес
Наверняка очередной"герой"АТО/ООС .Сейчас без участия этих мразовыблядков редко тяжкие преступления совершаются.
Колишній-східняк    28.12.2019, 11:51
Оценка:  +1
Колишній-східняк
полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчины - ну и что это за грамматика? Новояз?
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