В Киевской области отец до смерти забил 4-летнего сына

В Киевской области задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.

Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Так, малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа был доставлен в реанимационное отделение.

Однако медикам не удалось спасти жизнь ребенку, от полученных травм 4-летний мальчик скончался.

По подозрению в нанесении смертельных побоев ребенку полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчины.

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Отец ребенка объяснить работникам полиции ничего не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1, 57 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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