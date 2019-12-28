В Киевской области отец до смерти забил 4-летнего сына
Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
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Так, малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа был доставлен в реанимационное отделение.
Однако медикам не удалось спасти жизнь ребенку, от полученных травм 4-летний мальчик скончался.
По подозрению в нанесении смертельных побоев ребенку полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчины.
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Отец ребенка объяснить работникам полиции ничего не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1, 57 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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