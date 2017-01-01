Кабмин уже подобрал губернатора для Львовской области

В ближайшее время кандидатуру предложат Зеленскому.

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26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций, а уже 27 декабря Кабмин согласовал нового кандидата на должность главы ЛОГА – Максима Козицкого. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, пишет LIGA.net.

По ее словам, проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

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38-летний Козицкий – директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима – крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний “Горизонты“.

Напомним, Зеленский уволил сразу двух губернаторов. Своих должностей лишились главы Львовской и Закарпатской ОГА.

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