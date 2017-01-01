Супрун рассказала украинцам, как правильно закусывать

Главный совет экс-министра состоит в том, что пить алкоголь следует умерено, а закусывать не сладким и жирным.

Бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, рассказала, как правильно закусывать алкогольные напитки и стоит ли их чем-то запивать. Об этом говорится в ее авторском блоге.

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Так, главный совет Супрун состоит в том, что пить алкоголь во время праздничного застолья следует умерено.

“Умеренность означает, что за все празднование вы пьете один маленький бокал вина, кружечку пива или рюмочку крепкого напитка. Что-то одно и только. Лучше всего - не употреблять алкоголь вообще“, - отметила она.

Также, Супрун рекомендовала не закусывать алкоголь жирной пищей.

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“Если вы не можете обойти спиртное, примите во внимание три вещи:

Первое - алкоголь надо не закусывать жирным, а запивать минеральной водой.

Второе - от алкоголя хочется есть, особенно сладкое, но это просто биохимическая ловушка, вызванная алкоголем и выбросом инсулина.

Третье - алкоголь это также калории, и рюмочка за рюмочкой будет способствовать тому, что придется набрать килограмм-другой на самой выпивке.

Кроме того, во время застолья, Супрун советует налегать на овощи, но не перемазывать их майонезом.

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“Овощи имеют много витаминов, клетчатки, способствуют пищеварению, и содержат мало калорий. Если застолье означает “хорошо наесться“, то растительная пища - отличный выбор. Овощи - это не только помидор с грядки, которого зимой не достать. Это корнеплоды, острый перец, квашеная капуста, корейская морковь, тушеный порей и грибы (хотя грибы это не растения, это отдельное царство). Главное - не перемазывайте их майонезом“, - советует она и добавлять, что для физического и психического здоровья важно вовремя прекратить есть, сидеть или тусоваться.

“Вы можете пойти и лечь спать, играть в настольные игры, читать книгу, танцевать, смотреть кино, петь колядки или даже караоке (главное петь хорошо). Сочельник или новогодняя ночь вряд ли определят вашу жизнь в следующем году. Значительно большее влияние имеет ваше осознанное отношение к еде, сну, напиткам и действительно бережное, сочувственное отношение к себе“, - резюмировала Супрун.

Как сообщалось Ульяну Супрун с должности и.о. Минздрава.

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