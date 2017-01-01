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257 кг кокаина на 51 млн долларов: Нефедов рассказал об успехах собак таможни

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Глава таможни рассказал о достижениях четвероногих сотрудников.
Собаки нашли много наркотиков на таможне
Собаки нашли много наркотиков на таможне
УНИАН

К концу 2019 года глава украинской таможни Макси Нефедов решил рассказать о достижениях служебных собак. 

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Об этом Нефедов рассказал на своей странице в Facebook.

Глава таможни рассказал об одной из самых крупных находок кокаина на украинской границе.

10 марта бельгийская овчарка (малинуа) Дженестра, в составе кинологической команды Одесской таможни выявила незаконное перемещение 257 кг кокаина, стоимость которого составляет 51 млн долларов США, - написал Нефедов.

Данные
Данные
facebook.com/max.nefyodov

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Кроме того, две кинологические команды Закарпатской таможни нашли 374 кг героина на сумму 40 млн долларов. 

Кроме того, кокер-спаниель обнаружил нелегальную наличность в аэропорту Запорожья, а лабрадор нашел контрабандный янтарь на Львовской таможне и сорвал перевозку через границу 198 тысяч пачек табачных изделий в Черновицкой области. 

Напомним, ГБР разоблачило схему хищений на Львовской таможне. Из-за злоупотреблений таможенников в бюджет не попало 2 млн грн.

 

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Теги: Нефедов, таможня, собаки, наркотики
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