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В правительстве назвали цены на трансплантацию органов

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Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год.
Названы цены на трансплантацию органов в Украине
Названы цены на трансплантацию органов в Украине
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Кабинет министров принял решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

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"Приняли несколько важных решений для здравоохранения. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинских услуг", - отметил Гончарук.



18 декабря на сайте правительства был опубликован документ, где перечисляются тарифы на трансплантацию:

Трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" - 535 280

Аллотрансплантация почки - 323 798  

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Пересадка печени / части печени - 855 039

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток - 1 360 141,36

К пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению врача

Напомним, в Украине впервые за 15 лет пересадили сердце.

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Теги: трансплантация, органы, больница
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