В правительстве назвали цены на трансплантацию органов

Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

Названы цены на трансплантацию органов в Украине скриншот

Кабинет министров принял решение продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Приняли несколько важных решений для здравоохранения. Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинских услуг", - отметил Гончарук.

18 декабря на сайте правительства был опубликован документ , где перечисляются тарифы на трансплантацию:Трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" - 535 280Аллотрансплантация почки - 323 798

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Пересадка печени / части печени - 855 039



Пересадка гемопоэтических стволовых клеток - 1 360 141,36



К пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению врача



Напомним, в Украине впервые за 15 лет пересадили сердце.

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