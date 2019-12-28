В Харькове суд освободил всех обвиняемых по делу о теракте 2015 года

Харьковский суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в совершении теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году и отпустил их под личное обязательство.

Суд г. Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Об этом сообщает сайт Hromadske.

После вынесения приговора, обвиняемых освободили в зале суда под личное обязательство.

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Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. До вступления приговора, в законную силу обвиняемые будут находиться на свободе.

Также есть вероятность, что украинская сторона выдаст обвиняемых в рамках обмена пленными между Украиной и “ЛДНР“.

Напомним, ранее экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен – адвокат

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