В Харькове суд отпустил для обмена обвиняемого в трех убийствах

Мужчина обвиняется в выполнении заказных убийств и прямого отношения к войне на Донбассе не имеет.

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Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе отпустил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство. Об этом в Фейсбуке сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Как отмечает юрист, когда Россия включает в списки на обмен террористов и бывших “беркутовцев“ эту “нечеловеческую логику“ хотя бы можно понять. Но требование выдать того, кого следствие считает обычным киллером, он считает “за пределами чего-либо“.

О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия, - написал Рысенко.

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Максим Мисяк подозревается в убийстве харьковского предпринимателя Ярослава Бисаги 1 августа 2013 года и предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова 9 марта 2014 года, а также подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Напомним, на суде по харьковским террористам произошла потасовка. Полиция не пустила активистов и участников АТО в зал.

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