Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область

Известна программа визита президента.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ивано-Франковскую область.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы.

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Также Владимир Зеленский лично проинспектирует выполнение работ по восстановлению мостового перехода через реку Чечва в селе Долгое-Калужское, которое было разрушено наводнением.

Напомним, Зеленский отказал российской пропагандистке в интервью. Президент не смог вписать интервью в свой график.

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