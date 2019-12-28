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Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область

Комментариев: 2
Известна программа визита президента.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ивано-Франковскую область. 

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы.

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Также Владимир Зеленский лично проинспектирует выполнение работ по восстановлению мостового перехода через реку Чечва в селе Долгое-Калужское, которое было разрушено наводнением.

Напомним, Зеленский отказал российской пропагандистке в интервью. Президент не смог вписать интервью в свой график.

 

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Теги: Зеленский, визит, Ивано-Франковск, мост
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    28.12.2019, 13:09
Оценка:  -2
fkrfyfan
Скоро как петя-хряк будет проводить торжественное открытие общественных туалетов. У него больше дел нет?
zadneprohodchik    28.12.2019, 12:40
Оценка:  +2
zadneprohodchik
пусть по дорогам там поездит посмотрит, что там рошены настроили за 5 лет может асфальт с грязи увидит
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