Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иностранные грузовики будут платить за проезд по украинским дорогам

Комментариев: 2
В Министерстве инфраструктуры хотят внедрить общеевропейскую практику.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министерство инфраструктуры / Facebook

Читай также: Почему не рассмотрели законы о “евробляхах“ - министр Криклий ответил на критику

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина“ сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году, - рассказал он.

Читай также: Кабмин разрешил частные поезда на железной дороге

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки, - отметил Криклий.

Читай также: Функции “Укравтодора“ ограничат, а дороги будут строить частные компании

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры осудили запуск российских поездов в оккупированный Крым. По словам министра Криклия, Украина будет бороться против инфраструктурных атак РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Криклий, Министерство инфраструктуры, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    28.12.2019, 13:19
Оценка:  -2
Антибес
Клоуны,а к массовым судебным искам по поводу поломки ходовой части авто из-за плохих дорог,вы готовы?)))))
fkrfyfan    28.12.2019, 12:31
Оценка:  -1
fkrfyfan
А дороги то есть? Их в начале построить надо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь