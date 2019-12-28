Иностранные грузовики будут платить за проезд по украинским дорогам

В Министерстве инфраструктуры хотят внедрить общеевропейскую практику.

Читай также: Почему не рассмотрели законы о “евробляхах“ - министр Криклий ответил на критику

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина“ сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году, - рассказал он.

Читай также: Кабмин разрешил частные поезда на железной дороге

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки, - отметил Криклий.

Читай также: Функции “Укравтодора“ ограничат, а дороги будут строить частные компании

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры осудили запуск российских поездов в оккупированный Крым. По словам министра Криклия, Украина будет бороться против инфраструктурных атак РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.